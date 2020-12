Sospesa studentessa contro la Dad: “Seguiva le lezioni online davanti alla scuola” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Torino, 4 dic – E’ stata Sospesa dalle lezioni Eva, la studentessa 13enne che da settimane manifesta davanti alla scuola media Nievo di Torino chiedendo di poter tornare alle lezioni in presenza. La motivazione è lapidaria: la strada non è «un luogo consono per la didattica a distanza». Con la stessa motivazione la preside del liceo Gioberti, sempre a Torino, aveva represso il dissenso della studentessa Maya: «Non ci si può collegare da un bar o da un parco, la Dad va fatta con lo studente nella propria abitazione». Eva è scesa in strada assieme alla compagna Cecilia per protestare contro la decisione della Regione – ieri confermata dal Tar – di mantenere la Dad per le seconde e terze medie. Le due sono il simbolo della protesta che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 4 dicembre 2020) Torino, 4 dic – E’ statadalleEva, la13enne che da settimane manifestascuola media Nievo di Torino chiedendo di poter tornare allein presenza. La motivazione è lapidaria: la strada non è «un luogo consono per la didattica a distanza». Con la stessa motivazione la preside del liceo Gioberti, sempre a Torino, aveva represso il dissenso dellaMaya: «Non ci si può collegare da un bar o da un parco, la Dad va fatta con lo studente nella propria abitazione». Eva è scesa in strada assiemecompagna Cecilia per protestarela decisione della Regione – ieri confermata dal Tar – di mantenere la Dad per le seconde e terze medie. Le due sono il simbolo della protesta che ...

RenzoCianchetti : RT @IlPrimatoN: Da settimane manifesta davanti alla scuola media Nievo di Torino chiedendo di poter tornare alle lezioni in presenza https:… - lucasavio33 : RT @IlPrimatoN: Da settimane manifesta davanti alla scuola media Nievo di Torino chiedendo di poter tornare alle lezioni in presenza https:… - IlPrimatoN : Da settimane manifesta davanti alla scuola media Nievo di Torino chiedendo di poter tornare alle lezioni in presenza - orizzontescuola : Studentessa sospesa per aver seguito le lezioni a distanza in piazza - GekkoGn : @OGiannino Appurato che questo governo è liberticida, incompetente e arrogante, non mi stupisce più per ogni nuovo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sospesa studentessa Studentessa sospesa per aver seguito le lezioni a distanza in piazza Orizzonte Scuola Studentessa sospesa per aver seguito le lezioni a distanza in piazza

A Torino un'altra protesta di una studentessa di terza media che segue le lezioni online in piazza. Peccato però che l'iniziativa non sia piaciuta alla scuola, che dopo un avvertimento, ha deciso di s ...

Torino, segue le lezioni in piazza e la scuola la sospende: “violata privacy dei compagni”

Segue le lezioni in piazza per protesta e la scuola la sospende. Questa storia arriva da Torino e la protagonista è una ragazzina di 13 anni che ha seguito l’onda delle manifestazioni già portate avan ...

A Torino un'altra protesta di una studentessa di terza media che segue le lezioni online in piazza. Peccato però che l'iniziativa non sia piaciuta alla scuola, che dopo un avvertimento, ha deciso di s ...Segue le lezioni in piazza per protesta e la scuola la sospende. Questa storia arriva da Torino e la protagonista è una ragazzina di 13 anni che ha seguito l’onda delle manifestazioni già portate avan ...