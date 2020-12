Sorrentino | “Follia criticare Sirigu | Juventus-Torino derby top Sfida Dybala-Belotti? Rispondo così”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 4 dicembre 2020) "Ma come si fa a discutere? Proprio non lo capisco". Ha esordito così, l'ex portiere di, Chievo e Palermo, Stefano, che intervenuto ai microfoni di Tuttosport ha difeso senza riserve il collega Salvatore, bersaglio di feroci critiche dopo il difficile avvio di stagione con granata: "Se ci mettiamo a discutere diè finita. Negli ultimi due anni ha fatto cose incredibili, in questo avvio di stagione si è comunque espresso su buoni livelli: non si può mettere in discussione un portiere del genere. Tornerà ai suoi livelli pazzeschi".Domani alle 18.o0 l'attesissimodella Mole,, occasione cruciale per la formazione di Marco Giampaolo: "Spero possa essere ildei numeri 1: ...