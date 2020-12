Sono Adolf Hitler, consigliere della Namibia: Ma non gli somiglia per niente (Di venerdì 4 dicembre 2020) Uno strano scherzo del destino, forse più del padre, ed un nome che pesa esageratamente e non promette buone cose. Hitler Namibia (Facebook)Una vicenda, una situazione che quasi fa sorridere, ma non troppo, forse con moderazione. In Namibia, non è certo passato inosservato, ed ancora di più in Europa, il risultato delle ultime consultazioni per eleggere i nuovi consiglieri distrettuali dello di Ompundja, nella regione di Oshana. Tra i consiglieri eletti, con un risultato anche piuttosto schiacciante, uno si fa notare più di tutti. Adolf Hitler. Si, proprio cosi. Certo questo è diverso, africano, di colore, contro il razzismo, uno schiaffo morale non da poco. Ma perchè quel nome? Se lo Sono chiesti in molti, addirittura la tedesca Bild, che è andato ad intervistarlo, ... Leggi su chenews (Di venerdì 4 dicembre 2020) Uno strano scherzo del destino, forse più del padre, ed un nome che pesa esageratamente e non promette buone cose.(Facebook)Una vicenda, una situazione che quasi fa sorridere, ma non troppo, forse con moderazione. In, non è certo passato inosservato, ed ancora di più in Europa, il risultato delle ultime consultazioni per eleggere i nuovi consiglieri distrettuali dello di Ompundja, nella regione di Oshana. Tra i consiglieri eletti, con un risultato anche piuttosto schiacciante, uno si fa notare più di tutti.. Si, proprio cosi. Certo questo è diverso, africano, di colore, contro il razzismo, uno schiaffo morale non da poco. Ma perchè quel nome? Se lochiesti in molti, addirittura la tedesca Bild, che è andato ad intervistarlo, ...

