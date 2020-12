Sondaggi elettorali Noto: coprifuoco Natale, italiani divisi (Di venerdì 4 dicembre 2020) La decisione del governo di mantenere il coprifuoco durante le feste natalizie divide gli italiani tra favorevoli (45%) e contrari (41%). Il 53% dichiara di essere contrario al divieto di ricongiungimento familiare (esclusi i casi estremi come la presenza di anziani soli). Il 65% si trova invece d’accordo sul divieto di sciare durante le festività (di parere opposto il 24%). Infine, il 65% afferma che rispetterà le indicazioni del governo in merito al numero di persone da invitare al pranzo o alla cena di Natale. Sono questi alcuni dei dati rilevati dagli ultimi Sondaggi Noto per Porta a Porta andati in onda il 3 dicembre 2020. Segui Termometro Politico su Google News Sondaggi elettorali Noto: vaccino anti-Covid, i giovani i più ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 4 dicembre 2020) La decisione del governo di mantenere ildurante le feste natalizie divide glitra favorevoli (45%) e contrari (41%). Il 53% dichiara di essere contrario al divieto di ricongiungimento familiare (esclusi i casi estremi come la presenza di anziani soli). Il 65% si trova invece d’accordo sul divieto di sciare durante le festività (di parere opposto il 24%). Infine, il 65% afferma che rispetterà le indicazioni del governo in merito al numero di persone da invitare al pranzo o alla cena di. Sono questi alcuni dei dati rilevati dagli ultimiper Porta a Porta andati in onda il 3 dicembre 2020. Segui Termometro Politico su Google News: vaccino anti-Covid, i giovani i più ...

Noiconsalvini : LA LEGA DI SALVINI TORNA A VOLARE, PESSIME NOTIZIE PER PD E M5S: IL SONDAGGIO CHE SPAVENTA IL GOVERNO - BiazzoRiccardo : non credo proprio...tutte cazzate, solo degli stupidi possono votare le zecche! - moneypuntoit : ?? Sondaggi elettorali: Lega e M5S disastrosi. Governo Conte in forte calo ?? - TermometroPol : #sondaggi A differenza di altri istituti, @swg_research rileva una potente crescita del centrodestra trascinato per… - rafvitolo : RT @LegaSalvini: LA LEGA DI SALVINI TORNA A VOLARE, PESSIME NOTIZIE PER PD E M5S: IL SONDAGGIO CHE SPAVENTA IL GOVERNO -