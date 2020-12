Slittino, Coppa del Mondo Altenberg 2020: promossi tutti gli italiani (Di venerdì 4 dicembre 2020) Si è aperta con il solito appuntamento dedicato alla Nations Cup la seconda tappa della Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale. Ci si è spostati in Germania, in quel di Altenberg: nel week-end tutte le gare. promossi tutti gli italiani al via delle prove odierne, che qualificavano alle sfide del massimo circuito internazionale. Eccellente la performance di Verena Hofer, terza nel singolo femminile alle spalle dei fenomeni tedeschi Natalie Geisenberger e Dajana Eitberger. Avanzano anche Marion Oberhofer e Nina Zoeggeler, rispettivamente ottava e dodicesima. Nel singolo maschile Lukas Gufler e Leon Felderer sono nono e decimo, a vincere l’austriaco Wolfgang Kindl. Non c’erano doppi azzurri presenti nella prova di doppio, vinta dagli austriaci ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 dicembre 2020) Si è aperta con il solito appuntamento dedicato alla Nations Cup la seconda tappa delladeldisu pista artificiale. Ci si è spostati in Germania, in quel di: nel week-end tutte le gare.glial via delle prove odierne, che qualificavano alle sfide del massimo circuito internazionale. Eccellente la performance di Verena Hofer, terza nel singolo femminile alle spalle dei fenomeni tedeschi Natalie Geisenberger e Dajana Eitberger. Avanzano anche Marion Oberhofer e Nina Zoeggeler, rispettivamente ottava e dodicesima. Nel singolo maschile Lukas Gufler e Leon Felderer sono nono e decimo, a vincere l’austriaco Wolfgang Kindl. Non c’erano doppi azzurri presenti nella prova di doppio, vinta dagli austriaci ...

Il comune di Cesana Torinese ha restaurato il braciere delle Olimpiadi Adesso è in piazza Vittorio Amedeo

CESANA TORINESE – Il comune di Cesana Torinese ha restaurato il braciere olimpico. E’ stato installato in piazza Vittorio Amedeo con una teca espositiva per dare risalto al simbolo delle Olimpiadi. E’ ...

Nations Cup ad Altenberg: italiani promossi in blocco

Verena Hofer, Marion Oberhofer e Nina Zoeggeler hanno conquistato facilmente attraverso la Nations Cup la qualificazione per il singolo femminile di Coppa del mondo in programma sabato 5 dicembre sull ...

