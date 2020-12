Simone Gianlorenzi | moglie | figli | età | vita privata e Instagram del musicista compagno di Stefania Orlando

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 4 dicembre 2020) In questo articolo vi sveleremo l’età, la, i, lae il profilodiinternazionale nonchédi. Chi è ladie qual è la sua età? Ladi. I due si sono sposati nell’estate del 2019 con una fastosa e suggestiva cerimonia in riva al mare. La celebrazione è arrivata dopo ben undici anni di fidanzamento. I due si sono conosciuti per via della musica, dato cheè stato il chitarrista principale nella band di ...