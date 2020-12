Sicurezza, Macron cede alla piazza. Eliseo nel caos costituzionale (Di venerdì 4 dicembre 2020) Le violente manifestazioni dello scorso fine settimana in Francia hanno sortito l’effetto sperato dai “rivoltosi” che hanno messo a ferro e fuoco buona parte del Paese, in particolare Parigi. Infatti, hanno ottenuto il ritiro del contestatissimo articolo 24 del disegno di legge, approvato dall’Assemblea nazionale, che prevedeva pesanti sanzioni per coloro che filmassero o fotografassero poliziotti nell’espletamento delle loro funzioni al fine di individuarli con tutto quel che si può immaginare come conseguenza della rivelazione della loro identità. La tutela delle forze dell’ordine è stata percepita dai contestatori come limitazione della libertà di stampa ed infatti molti giornali hanno appoggiato la richiesta di eliminare il provvedimento. La legge che ha portato agli scontri ed ha innescato forti critiche contro Macron e l’esecutivo, è stata vista come un attentato ... Leggi su formiche (Di venerdì 4 dicembre 2020) Le violente manifestazioni dello scorso fine settimana in Francia hanno sortito l’effetto sperato dai “rivoltosi” che hanno messo a ferro e fuoco buona parte del Paese, in particolare Parigi. Infatti, hanno ottenuto il ritiro del contestatissimo articolo 24 del disegno di legge, approvato dall’Assemblea nazionale, che prevedeva pesanti sanzioni per coloro che filmassero o fotografassero poliziotti nell’espletamento delle loro funzioni al fine di individuarli con tutto quel che si può immaginare come conseguenza della rivelazione della loro identità. La tutela delle forze dell’ordine è stata percepita dai contestatori come limitazione della libertà di stampa ed infatti molti giornali hanno appoggiato la richiesta di eliminare il provvedimento. La legge che ha portato agli scontri ed ha innescato forti critiche controe l’esecutivo, è stata vista come un attentato ...

