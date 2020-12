“Si teme il peggio dopo l’ultimo sms”. La famosa 34enne scomparsa nel nulla: c’è paura dopo quel messaggio inviato al fidanzato (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sembra il prologo di un giallo, ma invece, purtroppo per lei, è tutto vero. Esther Dingley, 37 anni, è una travel blogger e dal 2014 gira l’Europa in camper insieme al suo compagno Dan e ai loro cinque cani. Esther è svanita nel nulla sui Pirenei da quasi due settimane. l’ultimo contatto con il compagno Dan Colegate risale al 22 novembre, quando la ragazza gli ha inviato su WhatsApp un selfie sorridente fra le montagne. Da quel momento, silenzio assoluto. La donna, originaria di Durham (Inghilterra), era partita da Benasque (in Spagna) per un trekking in solitaria di un mese. Tuttavia, durante il viaggio, la ragazza ha continuato ad aggiornare il suo blog e il fidanzato. Mercoledì 25 novembre avrebbe dovuto far ritorno con il loro camper a Gascony, in Francia, dove l’attendeva Dan, suo compagno da 18 ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sembra il prologo di un giallo, ma invece, purtroppo per lei, è tutto vero. Esther Dingley, 37 anni, è una travel blogger e dal 2014 gira l’Europa in camper insieme al suo compagno Dan e ai loro cinque cani. Esther è svanita nelsui Pirenei da quasi due settimane.contatto con il compagno Dan Colegate risale al 22 novembre, quando la ragazza gli hasu WhatsApp un selfie sorridente fra le montagne. Damomento, silenzio assoluto. La donna, originaria di Durham (Inghilterra), era partita da Benasque (in Spagna) per un trekking in solitaria di un mese. Tuttavia, durante il viaggio, la ragazza ha continuato ad aggiornare il suo blog e il. Mercoledì 25 novembre avrebbe dovuto far ritorno con il loro camper a Gascony, in Francia, dove l’attendeva Dan, suo compagno da 18 ...

