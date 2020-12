Si potrà rientrare nelle propri abitazioni per le feste? (Di venerdì 4 dicembre 2020) Decreto per le festività natalizie: chi deve far ritorno presso la propria residenza o il domicilio potrà spostarsi anche durante i giorni festivi. Si può tornare a casa per Natale? Cosa dice il nuovo Dpcm su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 4 dicembre 2020) Decreto per le festività natalizie: chi deve far ritorno presso laa residenza o il domiciliospostarsi anche durante i giorni festivi. Si può tornare a casa per Natale? Cosa dice il nuovo Dpcm su Notizie.it.

_Falling_DLIBYH : @taelovss Io vorrei che gli dicessero di accettare perché tanto può sempre andarsene mentre invece, al contrario, n… - federicabarghin : Mio figlio mi domanda se potrà partire per Bergamo il 19 e tornare in Toscana il 21. Non so che rispondergli, si pu… - nickyangeli : Ma ,quindi, chi ama festeggiare il Capodanno potrà andare dove vuole(da parenti o amici,purché nella propria region… - PaolaPagliaro : @lasorelladiKarl @myo75ho @marinellibar Nessuna logica, davvero. Che poi vietati gli spostamenti dal 20 mi pare al… - SWM_AceOfSpades : @M49liberorso Che non vedrò mio figlio che vive all'estero e non potrà rientrare. -

Ultime Notizie dalla rete : potrà rientrare Coronavirus: Conte a capigruppo, 'no vacanze su neve ma subito ristori' Affaritaliani.it