Shawn Mendes in “Wonder” celebra l’amore smielato per Camila Cabello e rivela la crisi: “Se mi rivelo per quello che sono, verranno ancora ai miei concerti?” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Shawn Mendes è uno dei golden boy della musica internazionale. La sua carriera è iniziata a 15 anni caricando le sue personali cover sull’applicazione Vine (“il mio cervello era già cablato per comunicare con le masse, prima ancora che iniziassi a far musica”, ha dichiarato a GQ Uk), oggi a soli 22 anni anni ha all’attivo oltre 20 milioni di copie dei suoi tre album nel mondo e 157 milioni di copie dei suoi singoli, due tour mondiali sold-out con oltre un milione di biglietti venduti. Ora arriva il quarto album in studio “Wonder” con quattordici brani inediti. Il disco è un percorso di ricerca verso se stesso ma non solo attraverso riflessioni personali ma anche con l’analisi del suo rapporto con Camila Cabello. Il cantante ci tiene a far sapere che ha lottato contro l’ansia da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020)è uno dei golden boy della musica internazionale. La sua carriera è iniziata a 15 anni caricando le sue personali cover sull’applicazione Vine (“il mio cervello era già cablato per comunicare con le masse, primache iniziassi a far musica”, ha dichiarato a GQ Uk), oggi a soli 22 anni anni ha all’attivo oltre 20 milioni di copie dei suoi tre album nel mondo e 157 milioni di copie dei suoi singoli, due tour mondiali sold-out con oltre un milione di biglietti venduti. Ora arriva il quarto album in studiocon quattordici brani inediti. Il disco è un percorso di ricerca verso se stesso ma non solo attraverso riflessioni personali ma anche con l’analisi del suo rapporto con. Il cantante ci tiene a far sapere che ha lottato contro l’ansia da ...

team_world : Shawn Mendes ci porta nel mondo di Wonder con la playlist di brani che hanno ispirato l'album ??… - team_world : È gratuito e aperto a tutti il concerto virtuale che SHAWN MENDES terrà domenica 6 dicembre ? ? Scopri tutto sul li… - giuluvsmendes : ma Shawn Mendes ha mai fatto canzoni brutte? chiedo per un’amica #WonderOutNow - StoLeNBody : RT @biuzzah: Ma Camila che ha un intero album di Shawn Mendes dedicato a lei come sta? Sta bene? No perché io sto morendo #WONDER #Wonder… - ifonlypeach : oggi buongiorno soprattutto a Shawn Mendes che come sempre ha tirato fuori un’album che mamma mia, non si smentisce… -