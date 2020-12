Serie C, Giudice Sportivo: stangata per Giovanni Bucaro, inflitti sette turni di squalifica al tecnico del Bisceglie (Di venerdì 4 dicembre 2020) stangata per il tecnico del Bisceglie, Giovanni Bucaro.Gli episodi accaduti durante la gara di recupero del Girone C di Serie C di mercoledì 2 dicembre fra Catania e Bisceglie, pesano gravemente sule spalle del tecnico palermitano. È arrivata, infatti, la decisione durissima del Giudice Sportivo che ha deciso di punire l'allenatore con una squalifica di sette giornate.Catania-Bisceglie, attimi di tensione a Lentini: Bucaro tenta di schiaffeggiare Sarao, poi è caosDi seguito la nota della Lega Pro:A scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 202 del 3 dicembre 2020, in base alle risultanze degli atti ufficiali, il Giudice ... Leggi su mediagol (Di venerdì 4 dicembre 2020)per ildel.Gli episodi accaduti durante la gara di recupero del Girone C diC di mercoledì 2 dicembre fra Catania e, pesano gravemente sule spalle delpalermitano. È arrivata, infatti, la decisione durissima delche ha deciso di punire l'allenatore con unadigiornate.Catania-, attimi di tensione a Lentini:tenta di schiaffeggiare Sarao, poi è caosDi seguito la nota della Lega Pro:A scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 202 del 3 dicembre 2020, in base alle risultanze degli atti ufficiali, il...

