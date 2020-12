Serie C, Foggia-Palermo gratis su Eleven Sport: le gare in diretta del weekend (Di venerdì 4 dicembre 2020) Manca sempre meno alla sfida tra Foggia e Palermo.La compagine rosanero vuole riprendersi i tre punti dopo lo stop casalingo in casa contro la Paganese. L'ultimo pareggio per 3-3 non ha di certo fatto sorridere mister Roberto Boscaglia, che adesso dovrà guidare i suoi in vista di uno dei crocevia più importanti di questa stagione. Buone nuove che arrivano anche per i tifosi palermitani e a consegnargliele è proprio Eleven Sport. La nota emittente streeming britannica ha infatti annunciato che anche le gare del prossimo weekend saranno visibili gratuitamente sul sito ufficiale o presso il canale YouTube. Ottima notizia per tutti gli appassionati della Serie C, che stanno ancora godendo dei privilegi dati da Eleven in seguito alle numerose problematiche ... Leggi su mediagol (Di venerdì 4 dicembre 2020) Manca sempre meno alla sfida tra.La compagine rosanero vuole riprendersi i tre punti dopo lo stop casalingo in casa contro la Paganese. L'ultimo pareggio per 3-3 non ha di certo fatto sorridere mister Roberto Boscaglia, che adesso dovrà guidare i suoi in vista di uno dei crocevia più importanti di questa stagione. Buone nuove che arrivano anche per i tifosi palermitani e a consegnargliele è proprio. La nota emittente streeming britannica ha infatti annunciato che anche ledel prossimosaranno visibili gratuitamente sul sito ufficiale o presso il canale YouTube. Ottima notizia per tutti gli appassionati dellaC, che stanno ancora godendo dei privilegi dati dain seguito alle numerose problematiche ...

