Serie C, cambia il prospetto della 15a giornata: varia l’orario di Palermo-Casertana (Di venerdì 4 dicembre 2020) Cambio d'orario per sei gare della quindicesima giornata di Serie C.LIVE Palermo-Foggia, la conferenza stampa di mister Boscaglia: segui la diretta su Mediagol.itLa Lega Pro, anche a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, a parziale modifica di cui al Com. Uff. n. 53/DIV del 15.10.2020, ha disposto per le sottonotate gare le seguenti variazioni:SABATO 12 DICEMBRE 2020 GIRONE BIMOLESE – VIS PESARO Sabato Ore 15.00DOMENICA 13 DICEMBRE 2020GIRONE AJUVENTUS U23 - ALESSANDRIA Domenica Ore 15.00OLBIA - RENATE Domenica Ore 12.30PERGOLETTESE - NOVARA Domenica Ore 15.00PRO VERCELLI - ALBINOLEFFE Domenica Ore 15.00LIVE Palermo, le parole di mister Boscaglia in conferenza stampaGIRONE CPalermo - Casertana Domenica Ore 14.30 Leggi su mediagol (Di venerdì 4 dicembre 2020) Cambio d'orario per sei garequindicesimadiC.LIVE-Foggia, la conferenza stampa di mister Boscaglia: segui la diretta su Mediagol.itLa Lega Pro, anche a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, a parziale modifica di cui al Com. Uff. n. 53/DIV del 15.10.2020, ha disposto per le sottonotate gare le seguentizioni:SABATO 12 DICEMBRE 2020 GIRONE BIMOLESE – VIS PESARO Sabato Ore 15.00DOMENICA 13 DICEMBRE 2020GIRONE AJUVENTUS U23 - ALESSANDRIA Domenica Ore 15.00OLBIA - RENATE Domenica Ore 12.30PERGOLETTESE - NOVARA Domenica Ore 15.00PRO VERCELLI - ALBINOLEFFE Domenica Ore 15.00LIVE, le parole di mister Boscaglia in conferenza stampaGIRONE CDomenica Ore 14.30

