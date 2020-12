Serie B | buona la prima di Breda | il Pescara vince ad Ascoli

Leggi su alfredopedulla

Nell'anticipo della decima giornata di Serie B, il Pescara batte l'Ascoli 2-0 e supera la squadra marchigiana in classifica. Grazie ai gol di Galano su rigore e di Ceter, Roberto ottiene un successo all'esordio sulla panchina del Delfino. Debutto negativo invece per Delio Rossi, nuovo tecnico dell'Ascoli. Il Pescara è passato in vantaggio al 17' su rigore di Galano, concesso per fallo di Pucino su Nzita. Al 40' il raddoppio di Ceter, ben servito da Galano in contropiede.