Serie A | nel derby della Mole la lavagna dei bookmakers è bianconera A San Siro | Inter in discesa con il Bologna

(Roma, 4 dicembre 2020) - Juventus (1,42) nettamente favorita da bookies e tifosi nella stracittadina contro il Toro (7,35). All'undici di Conte, il pallino del serale di sabato contro il Bologna: vittoria degli emiliani in casa nerazzurra a quota 6,45 Roma, 4 dicembre 2020 – Antipasto della decima di campionato nel segno della Mole, con Juventus e Torino di fronte per la 151esima volta in Serie A. Si gioca all'Allianz Stadium: i granata non vincono un derby fuori casa contro i bianconeri in massima Serie dall'aprile del 1995. Già da inizio stagione il Toro non sta ottenendo risultati convincenti e con solo sei punti in nove partite, ha eguagliato la peggior partenza nella storia del club. La Vecchia Signora, dal canto suo, torna tra le mura amiche dopo il pareggio ...

