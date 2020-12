Serena Bortone presenta Pierre e Chèrie | cosa si nasconde dietro i loro nomi?

Leggi su chenews

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Il pubblico di Oggi è un altro giorno è rimasto sorpreso dalladi, i gatti di: masiai? Foto di InstagramCome anticipato dal profilo Instagram ufficiale di Oggi è un altro giorno, la conduttrice non sarà da sola: come accaduto anche con Ugo, il bassotto di Pierluigi Diaco, la conduttrice ha deciso dire al suo pubblico i due suoi gatti.saranno oggi in studio, non è chiaro se si tratterà di un collegamento da casa o se i due saranno presenti in carne e ossa, fatto sta che non potrete non restare colpiti dallabellezza. Si tratta ...