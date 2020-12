Sempre la stessa musica Zaia su tutte le furie | A che ora ho ricevuto la bozza del dpcm Se questo è un governo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Lucatorna a criticare il. Nel mirino del governatore del Veneto, ancora una volta, la mancanza di dialogo con le regioni. Ieri, 3 dicembre, Giuseppe Conte ha annunciato le nuove restrizioni per fermare l'emergenza coronavirus in vista delle vacanze natalizie senza - è l'accusa del leghista - tenere conto delle opinioni dei governatori. "Mi spiace constatare che anche questa volta non siamo riusciti a costruire un provvedimento con il", esordisce in un'intervista al Corriere della Sera, sottolineando come "laè stata ladi: ilci convoca, arriva un testo preconfezionato, lo approvano. La nostra voce, non c'è". Il presidente della Regione svela il metodo migliore per venire a capo di una situazione parecchio ...