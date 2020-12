“Seimila euro di vestiti al cardinale”. Il particolare regalo al porporato. E scoppia il caso: “Insulto alla miseria” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Monteroni di Lecce, la decisione presa fa discutere non poco. Facile comprendere i motivi che hanno spinto a sollevare un polverone in seguito alla delibera di giunta approvata dal Comune leccese. Un acquisto di vestiti da destinare al cardinale pugliese Marcello Semeraro per un totale che fa girare la testa. La somma verrebbe sottratta direttamente al bilancio comunale. Ecco cosa è accaduto nello specifico. Da poco ha ottenuto la nomina da Papa Francesco, il Cardinal Marcello Semeraro preso di mira dall’opinione pubblica di Monteroni a Sinistra: “Quel dono è un insulto per le tante persone, lavoratori, disoccupati, donne e uomini che vedono le loro condizioni di disagio aggravate”. Una cifra decisamente esorbitante sarà prevista, infatti, per l’acquisto dei vestiti di Semeraro.



