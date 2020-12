Secondo il Censis gli Italiani sono diventati paurosi, incattiviti e aggrappati alla bonus economy (Di venerdì 4 dicembre 2020) Non è andato tutto bene. E, forse, non andrà meglio. Secondo il 54esimo rapporto Censis sulla situazione del Paese, il 44,8% degli Italiani è convinto che usciremo peggiori dalla pandemia. Il virus ha colpito una società «già stanca», quella «società del rancore» di cui l’istituto di ricerca socio-economica aveva già parlato negli anni passati, rendendola ancora più «incattivita». Per il Censis il sistema Italia è come «una ruota quadrata che non gira», ha vinto la logica del «meglio sudditi che morti». Un atteggiamento «securizzante» che ha portato ad aggrapparsi allo Stato come un salvagente. Il 57,8 per cento degli Italiani si è dichiarato disponibile a rinunciare alle libertà personali in nome della tutela della salute collettiva, percentuale che sale a 64,7 tra i giovani tra i 18 ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 4 dicembre 2020) Non è andato tutto bene. E, forse, non andrà meglio.il 54esimo rapportosulla situazione del Paese, il 44,8% degliè convinto che usciremo peggiori dpandemia. Il virus ha colpito una società «già stanca», quella «società del rancore» di cui l’istituto di ricerca socio-economica aveva già parlato negli anni passati, rendendola ancora più «incattivita». Per ilil sistema Italia è come «una ruota quadrata che non gira», ha vinto la logica del «meglio sudditi che morti». Un atteggiamento «securizzante» che ha portato ad aggrapparsi allo Stato come un salvagente. Il 57,8 per cento deglisi è dichiarato disponibile a rinunciare alle libertà personali in nome della tutela della salute collettiva, percentuale che sale a 64,7 tra i giovani tra i 18 ...

