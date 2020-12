SEAT | 800 ore al buio per testare le luci della nuova Leon

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 dicembre 2020) - Alqueva, Portogallo, una delle zone più buie d'Europa, è il luogo ideale perlesviluppate dal team diche si occupa di illuminazione - Ci sono volute 800 ore perle- La tecnologia a LED al 100% apre nuove possibilità agli ingegneri per quanto riguarda sicurezza, comfort e design - L'arco luminoso delleinterne rappresenta una sfida tecnologica che integrerà nuove funzioni entro la fine dell'anno MARTORELL, Spagna, 4 dicembre 2020 /PRNewswire/La Riserva di Alqueva in Portogallo è, per la sua totale oscurità, un luogo unico in Europa per osservare nebulose e costellazioni, come quella di Orione. Qui dove regna ilgli ingegneri del team di illuminazione ...