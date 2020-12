Se la famiglia in camper dà un passaggio al signor Babbo Natale: da oggi il film con De Luigi (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il protagonista Fabio De Luigi nel film si chiama Carlo Rovelli come il famoso fisico autore di L'ordine del tempo e di altri libri di successo editi da Adelphi. Oddio, non gli somiglia granché nel ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il protagonista Fabio Denelsi chiama Carlo Rovelli come il famoso fisico autore di L'ordine del tempo e di altri libri di successo editi da Adelphi. Oddio, non gli somiglia granché nel ...

LaGazzettaWeb : Se la famiglia in camper dà un passaggio al signor Babbo Natale: da oggi il film con De Luigi su Amazon Prime Video… - brunellf : @Il_Vitruviano Capito,grazie! Ammazza quanto son brutti questi camper??cmq il tedesco medio vuol fare vacanze spende… - nuova_venezia : VIAGGIO-AVVENTURA / Una famiglia di Mestre in camper nell'Italia del Covid - Spenk78 : @NinaRicci_us Vive in un camper.. Con lui a sempre 3/4 cani. Un giorno mi sono fermato e gli ho regalato qualche sc… - happilyx18 : @goldenvshe è stato stupendo perché eravamo la mia famiglia e i nostri amici e siamo andati in camper quindi abbiam… -