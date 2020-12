“Scusate, stiamo violando il coprifuoco perché dobbiamo uccidere tre persone” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Confessare spontaneamente di avere un piano diabolico per uccidere tre persone e rapirne una quarta non sembra una buona idea, soprattutto se l’unico motivo per cui si è stati fermati è un controllo anti COVID per aver violato il coprofuoco. Eppure, racconta Repubblica Bologna, è quello che è successo a Imola. Tre persone sono state fermate e dopo che nella loro Panda sono stati trovati degli attrezzi poco usuali hanno spiegato che dovevano usarli per rapire una ragazza di 23 anni, ex fidanzata di uno dei tre, e uccidere i suoi genitori e il suo fidanzato: Tutto ha inizio alle 2 di notte di lunedì, quando una pattuglia della compagnia di Imola, comandata dal capitano Andrea Oxilia, nota una Panda rossa col motore acceso e alcune persone a bordo. I carabinieri si avvicinano all’auto ferma davanti a un condominio e chiedono spiegazioni agli occupanti ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Confessare spontaneamente di avere un piano diabolico pertre persone e rapirne una quarta non sembra una buona idea, soprattutto se l’unico motivo per cui si è stati fermati è un controllo anti COVID per aver violato il coprofuoco. Eppure, racconta Repubblica Bologna, è quello che è successo a Imola. Tre persone sono state fermate e dopo che nella loro Panda sono stati trovati degli attrezzi poco usuali hanno spiegato che dovevano usarli per rapire una ragazza di 23 anni, ex fidanzata di uno dei tre, ei suoi genitori e il suo fidanzato: Tutto ha inizio alle 2 di notte di lunedì, quando una pattuglia della compagnia di Imola, comandata dal capitano Andrea Oxilia, nota una Panda rossa col motore acceso e alcune persone a bordo. I carabinieri si avvicinano all’auto ferma davanti a un condominio e chiedono spiegazioni agli occupanti ...

