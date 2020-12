Scuole superiori, dal 7 gennaio 75 per cento degli studenti in classe. Priorità alle prime e alle quinte (Di venerdì 4 dicembre 2020) Modificata la bozza del Dpcm: una parte degli studenti resterà in Dad. Ogni scuola deciderà il programma. Un protocollo per il rientro per gestire trasporti, orari e tamponi. Il ruolo dei prefetti Leggi su corriere (Di venerdì 4 dicembre 2020) Modificata la bozza del Dpcm: una parteresterà in Dad. Ogni scuola deciderà il programma. Un protocollo per il rientro per gestire trasporti, orari e tamponi. Il ruolo dei prefetti

Agenzia_Ansa : Speranza: 'Il 25 e 26 dicembre e a Capodanno bloccati gli spostamenti anche tra i comuni. Vogliamo riportare in pre… - mante : Riaprire le scuole superiori il 14 dicembre è una vera pericolosa idiozia. Chi lo sostiene e chi cerca di imporlo s… - GrimoldiPaolo : Italia in ginocchio economicamente, emergenza sanitaria, le #scuole superiori restano chiuse ma per la maggioranza… - unimib : #orientamento: c'era una volta l'#opendaybicocca... ??? Nonostante il #COVID19, l'Ateneo non si ferma e quest’anno (… - fgiorgino : @maxbasello @guidobolandrina @GiovaQuez Scuole aperte é un parolone in Italia. Superiori a casa. In alcune regioni… -