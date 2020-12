Sciopero dei distributori di carburante: perché e quanto durerà (Di venerdì 4 dicembre 2020) Arriva la notizia dello Sciopero dei distributori di carburante, indetto dalle associazioni di categoria. Quando sarà e perché? Sciopero dei distributori di carburanteDalla sera di lunedì 14 alla mattina di giovedì 17 dicembre, è stato indetto dalle associazioni di categoria uno Sciopero dei distributori di carburante. Esso riguarderà sia la rete ordinaria che quella autostradale. Ma quali sono i veri motivi di questa decisione? Sciopero dei distributori di carburante: i motivi della decisione La decisione di indire uno Sciopero dei distributori di carburate dal 14 al 17 dicembre non è altro che la diretta ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 4 dicembre 2020) Arriva la notizia dellodeidi, indetto dalle associazioni di categoria. Quando sarà edeidiDalla sera di lunedì 14 alla mattina di giovedì 17 dicembre, è stato indetto dalle associazioni di categoria unodeidi. Esso riguarderà sia la rete ordinaria che quella autostradale. Ma quali sono i veri motivi di questa decisione?deidi: i motivi della decisione La decisione di indire unodeidi carburate dal 14 al 17 dicembre non è altro che la diretta ...

maurods2010 : RT @FpCgilNazionale: Vogliono lavorare in sicurezza. Vogliono turni sostenibili. Hanno bisogno di assunzioni. Sono al servizio di tutti, a… - ValentinaPremo3 : RT @ValentinaPremo3: A proposito di fare sciopero da parte di alcuni settori dei dipendenti pubblici... E se poi...tanto per dire, un bari… - ValentinaPremo3 : A proposito di fare sciopero da parte di alcuni settori dei dipendenti pubblici... E se poi...tanto per dire, un b… - GiovaAlfonsi : RT @fpcgilromalazio: ??#RinnoviamolaPA! Il #9dicembre sciopero dei servizi pubblici: lavoratori di funzioni centrali, locali e sanità in pre… - ninda1952 : RT @Comune_Bolzano: #Bolzano: mercoledì 9 dicembre 2020 gli Uffici dei Servizi Demografici non garantiranno il regolare servizio causa #sci… -