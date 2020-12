Sciopero dei Benzinai, Italia Senza Carburante per 3 Giorni, Ecco Quando (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’annuncio è arrivato dai sindacati di Cisl, Confersencenti, e Figisc/Anisa Confcommercio, i quali hanno spiegato le cause dello Sciopero dei Benzinai. Ecco quali saranno i Giorni designati e gli impianti di distribuzione coinvolti. Disagi anche per gli automobilisti in arrivo prossimamente in Italia, alcune organizzazioni sindacali hanno annunciato uno Sciopero dei Benzinai. Prossimamente infatti la Leggi su youreduaction (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’annuncio è arrivato dai sindacati di Cisl, Confersencenti, e Figisc/Anisa Confcommercio, i quali hanno spiegato le cause dellodeiquali saranno idesignati e gli impianti di distribuzione coinvolti. Disagi anche per gli automobilisti in arrivo prossimamente in, alcune organizzazioni sindacali hanno annunciato unodei. Prossimamente infatti la

