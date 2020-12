Sci alpino | Santa Caterina 2020 | prima volta in gigante per gli uomini Grande sfida generazionale tra Braathen | Odermatt | Pinturault e Kristoffersen

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Nelle mani del meteo. Le abbondanti nevicate annunciate su quasi tutto l’arconel weekend rischiano di condizionare e non poco il programma dello sciin Coppa del Mondo. Un peccato perché il calendario prevede l’inedito slalomdi, in versione back to back, per gli. Proprio sotto St. Moritz, sede delle gare femminili nel weekend, si trova la Valtellina e spostandosi un po’ verso est si arriva giusto a casa di Deborah Compagnoni, cui è intitolata l’omonima pista, che da domani ospiterà i due giganti di Coppa del Mondo maschile cancellati in Val d’Isère per mancanza di neve. Ai maschi hanno già gareggiato cinque volte in Coppa del Mondo dal 2014, due in discesa, una in superG, combinata e slalom. ...