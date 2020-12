Sci alpino | le parole degli azzurri alla vigilia del gigante di Santa Caterina Il ritorno di Tonetti

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 dicembre 2020)Valfurva, dove la Coppa del Mondo di sciha in programma per domani e domenica due slalom giganti maschili: domani la prima manche scatterà alle ore 10.30, mentre la seconda partirà alle 13.30. Orari anticipati di mezz’ora per la gara di domenica. Hanno parlato al sito federale gliimpegnati nel doppio appuntamento. Così Roberto Nani: “Gareggio quasi in casa, è una pista che conosco molto bene. E’ una pista di media pendenza, con poca luce, dove ci sono due o tre tratti da non sbagliare. Sto bene fisicamente: ho iniziato la stagione facendo il primo passo e qualificandomi. E’ chiaro che non è questo ciò che voglio fare, ora punto a fare bene nelle gare qui. Abbiamo fatto una buona preparazione a Livigno, la rifinitura è stata perfetta per quello che faremo ...