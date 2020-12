"Sceneggiata in diretta tv sulla fidanzata Olivia". Se questo è un premier: le cannonate della Meloni contro Conte (Di venerdì 4 dicembre 2020) Non è passato inosservato, affatto, il fatto che Giuseppe Conte, presentando l'ultimo dpcm per il Contenimento dell'emergenza coronavirus, abbia colto l'occasione della diretta tv per difendersi dalle accuse relative alla scorta che avrebbe "prestato" alla fidanzata, Olivia Paladino. Già, un premier che in un momento decisivo come la presentazione del Contestatissimo dpcm parla di affari privati. Piuttosto sconcertante. E infatti Giorgia Meloni punta il dito, con un video girato direttamente alla Camera, dove tuona contro il presidente del Consiglio: "Ha risposto a una domanda sulla sua fidanzata in diretta tv, senza contraddittorio". E ancora, la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Non è passato inosservato, affatto, il fatto che Giuseppe, presentando l'ultimo dpcm per ilnimento dell'emergenza coronavirus, abbia colto l'occasionetv per difendersi dalle accuse relative alla scorta che avrebbe "prestato" allaPaladino. Già, unche in un momento decisivo come la presentazione delstatissimo dpcm parla di affari privati. Piuttosto sconcertante. E infatti Giorgiapunta il dito, con un video giratomente alla Camera, dove tuonail presidente del Consiglio: "Ha risposto a una domandasuaintv, senza contraddittorio". E ancora, la ...

