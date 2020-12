Santa Caterina Valfurva 2020: startlist gigante maschile (Di venerdì 4 dicembre 2020) Domani si scende il primo dei due appuntamenti tra le porte larghe in Valtellina. Sabato la prima manche alle ore 10.30 per Santa Caterina Valfurva 2020. Ecco tutto quello che dovete sapere e la startlist della prima manche. Quanti sono gli italiani che vedremo domani a Santa Caterina Valfurva 2020? I primi due giganti in Italia di questa Coppa del Mondo segnano anche il ritorno di Santa Caterina Valfurva nel circo bianco. Un tracciato non troppo selettivo sul piano tecnico ma che potrebbe nascondere qualche insidia, soprattutto considerando che il meteo non sarà troppo d’aiuto. La prima manche è prevista alle ore 10.30 ed è tracciata da Suman, tecnico dei croati, mentre la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 4 dicembre 2020) Domani si scende il primo dei due appuntamenti tra le porte larghe in Valtellina. Sabato la prima manche alle ore 10.30 per. Ecco tutto quello che dovete sapere e ladella prima manche. Quanti sono gli italiani che vedremo domani a? I primi due giganti in Italia di questa Coppa del Mondo segnano anche il ritorno dinel circo bianco. Un tracciato non troppo selettivo sul piano tecnico ma che potrebbe nascondere qualche insidia, soprattutto considerando che il meteo non sarà troppo d’aiuto. La prima manche è prevista alle ore 10.30 ed è tracciata da Suman, tecnico dei croati, mentre la ...

IlCastiga : @Arabafe Io andavo a Santa Caterina in Valfurva. Gente nella norma,mai troppa. - OA_Sport : Sci alpino, startlist Gigante Santa Caterina Valfurva. Programma, orari, tv, pettorali di partenza - neveitaliasport : RT @neveitalia: Santa Caterina Valfurva per il suo primo gigante: apre Nestvold-Haugen, n° 9 per De Aliprandini #fisalpine #AlpineSkiing #4… - neveitalia : Santa Caterina Valfurva per il suo primo gigante: apre Nestvold-Haugen, n° 9 per De Aliprandini #fisalpine… - MattiaGiovi : RT @Coninews: La Coppa del Mondo di sci alpino si divide tra St. Moritz e Santa Caterina Valfurva. ?? Nel weekend doppio superG femminile… -