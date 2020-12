Santa Barbara | i Vigili del Fuoco celebrano la patrona e tracciano un bilancio

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Per cinquemila volte a sirene spiegate durante questo 2020. Tanti sono stati gli interventi in un anno daideldi Benevento a bordo dei loro mezzi. Il dato è stato rimarcato da Maria Angelina D’Agostino, Comandante provinciale del Corpo, nel corso del tradizionale rapporto delle attività svolte. Il documento è stato letto al termine dellaMessa in onore delladel Corpo,, celebrata dall’Arcivescovo Metropolita Felice Accrocca nella chiesa di Capodimonte a poche centinaia di metri dalla sede provinciale dei. Erano presenti le massime Autorità cittadine e la senatrice Sabrina Ricciardi. Il Comandante D’Agostino ha ricordato come in questo anno i caschi rossi hanno dovuto in particolare ...