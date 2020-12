Sandra Milo risponde alle critiche per le foto senza veli: Tiziano Ferro commenta (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sandra Milo risponde alle critiche dopo le foto senza veli apparse sul magazine Flewid. L’attrice a 87 anni si è mostrata in tutta la sua bellezza, immortalata dall’obiettivo di Chiara Meierhofer. Gli scatti sono stati celebrati dai fan, ma hanno causato anche critiche nei confronti della diva italiana. Sandra Milo ha risposto con un post pubblicato su Instagram. “È bello dormire avvolta in vesti bianche dopo aver assunto una posa plastica che i maligni hanno erroneamente creduto fosse un fotomontaggio – ha scritto l’attrice -. P. S. Grace Jones disse che l’unica forma d’identità a cui rimane fedele è il mutamento. Sposo questa filosofia. Nella vita bisogna sapersi adattare ai ... Leggi su dilei (Di venerdì 4 dicembre 2020)dopo leapparse sul magazine Flewid. L’attrice a 87 anni si è mostrata in tutta la sua bellezza, immortalata dall’obiettivo di Chiara Meierhofer. Gli scatti sono stati celebrati dai fan, ma hanno causato anchenei confronti della diva italiana.ha risposto con un post pubblicato su Instagram. “È bello dormire avvolta in vesti bianche dopo aver assunto una posa plastica che i maligni hanno erroneamente creduto fosse unmontaggio – ha scritto l’attrice -. P. S. Grace Jones disse che l’unica forma d’identità a cui rimane fedele è il mutamento. Sposo questa filosofia. Nella vita bisogna sapersi adattare ai ...

Su Instagram e a 'Storie Italiane' l'attrice 87enne ha risposto a quanti hanno guardato con sospetto il servizio fotografico di cui è protagonista, suscitando anche la reazione del cantante ...

E’ una foto che sta facendo discutere molto: Sandra Milo nuda a 87 anni sulla copertina di Flewid, e se ne parla anche a Storie Italiane questa mattina. “Per me è stato un gioco anche qualcosa per dis ...

