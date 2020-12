"Salvini Babbo Natale? No, è il...". Michela Murgia, la sagra dell'insulto dalla Gruber | Video (Di sabato 5 dicembre 2020) Un Natale horror, e lo racconta Michela Murgia. In collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, la scrittrice sarda, ultra-rossa e ultra-femminista, commenta la polemica sulle "feste negate" dal governo. "Matteo Salvini interpreta come sempre il suo desiderio, quello di destabilizzare per proporsi come alternativa". "Il Natale - prosegue la Murgia - è la festa della nascita ed è difficile viverla appieno quando contiamo un migliaio di morti al giorno. Il miglior regalo per gli italiani è salvare più vite possibili, e in questa prospettiva Salvini non è il Babbo Natale che sogniamo, ma il Grinch che ci meritiamo". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Unhorror, e lo racconta. In collegamento con Lillia Otto e mezzo su La7, la scrittrice sarda, ultra-rossa e ultra-femminista, commenta la polemica sulle "feste negate" dal governo. "Matteointerpreta come sempre il suo desiderio, quello di destabilizzare per proporsi come alternativa". "Il- prosegue la- è la festaa nascita ed è difficile viverla appieno quando contiamo un migliaio di morti al giorno. Il miglior regalo per gli italiani è salvare più vite possibili, e in questa prospettivanon è ilche sogniamo, ma il Grinch che ci meritiamo".

Il leader della Lega, intervenendo in videoconferenza sul portale per studente, ha commentato alcuni punti del nuovo dpcm.

