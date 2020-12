Salva l’amica da uno stupro a stazione Termini, 30enne massacrato di botte dall’aggressore (Di venerdì 4 dicembre 2020) . Un uomo di trent’anni è stato massacrato di botte da un 45enne nella zona della stazione Termini di Roma. L’aggressore aveva provato a violentare un’amica del 30enne, e lui è intervenuto per cacciarlo: ed è stato a quel punto che il 45enne si è avventato su di lui, massacrandolo di botte. L’uomo è stato poi arrestato per tentato omicidio. Ha soccorso una sua amica che stava per essere violentata sotto i portici della stazione Termini, allontanando il suo aggressore. Quest’ultimo, un uomo senza fissa dimora di 45 anni, è andato su tutte le furie e ha aggredito il trentenne picchiandolo con calci e pugni, anche quando era a terra. Ha rischiato di ucciderlo, solo l’intervento tempestivo dei soccorsi del 118 e degli agenti del commissariato Viminale ha ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 4 dicembre 2020) . Un uomo di trent’anni è statodida un 45enne nella zona delladi Roma. L’aggressore aveva provato a violentare un’amica del, e lui è intervenuto per cacciarlo: ed è stato a quel punto che il 45enne si è avventato su di lui, massacrandolo di. L’uomo è stato poi arrestato per tentato omicidio. Ha soccorso una sua amica che stava per essere violentata sotto i portici della, allontanando il suo aggressore. Quest’ultimo, un uomo senza fissa dimora di 45 anni, è andato su tutte le furie e ha aggredito il trentenne picchiandolo con calci e pugni, anche quando era a terra. Ha rischiato di ucciderlo, solo l’intervento tempestivo dei soccorsi del 118 e degli agenti del commissariato Viminale ha ...

