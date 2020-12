Salto con gli sci | a Nizhny Tagil va in scena la parodia delle qualificazioni Eisenbichler precede Granerud

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Quello che è andato inpochi minuti fa a, per la qualificazione della gara di domani di Coppa del Mondo dicon gli sci sul Tramplin Stork (HS134), ha, se non del grottesco, quantomeno del rivedibile. Già in origine le condizioni per disputare la competizione odierna erano quantomeno difficili, con soli 51 atleti presenti al via, appena sopra il limite dei 50 necessari per disputarla, già messo in pericolo dalla rinuncia del tedesco Karl Geiger. In corso d’opera, però, si sono avute tre defezioni: al russo Ilya Mankov non è stato permesso di prendere il via, mentre per tuta irregolare sono stati squalificati lo sloveno Tilen Bartol e l’austriaco Jan Hoerl. A quel punto tutti i presenti erano già qualificati, rendendo quasi inutile la giornata odierna, rimasta così con un significato competitivo ...