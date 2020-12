Saiello | “Procida Capitale della Cultura | Regione sosterrà progetto”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Con la candidatura di Procida aitaliana2022, la Campania ha un’opportunità straordinaria per rilanciare il proprio brand a livello internazionale, coinvolgendo settori del mondoe dell’arte che hanno particolarmente risentito degli effetti dell’emergenza pandemica. Sono per questo particolarmente orgoglioso che, a seguito di una mozione a mia firma presentata nell’ultima riunione del Consiglio regionale, oggi la Commissioneabbia approvato all’unanimità una risoluzione con la quale impegniamo laCampania a mettere in campo ogni risorsa e iniziativa utili a sostenere il processo di candidatura di una delle più belle isole del Golfo e del Mediterraneo. Un obiettivo per il cui ...