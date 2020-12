Sai quanta foresta hai mangiato oggi? È tempo di riflettere

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Ogni volta che ci laviamo le mani con il sapone. Ogni volta che beviamo un caffè o mangiamo un avocado. Ogni volta che mangiamo una pizza cotta nel forno a legna o che indossiamo le scarpe di pelle. Ogni volta che facciamo una cosa di questo tipo, distruggiamo un tassello di foreste, contribuiamo a cancellare habitat preziosi ed ecosistemi cruciali per le nostre esistenze. Non è un’esagerazione, ricorda Isabella Pratesi, direttore conservazione di WWF Italia: “Dentro alla fettina di carne, alla legna da ardere o al chicco di caffè si può celare un disastro ambientale. È bene prenderne coscienza subito, considerando che molte delle nostre malattie hanno origine dalla distruzione degli ecosistemi, in primis quellili, e dalla gestione insostenibile delle risorse naturali”. Adil 40 per cento dellaamazzonica è ...