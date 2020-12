Rugby, Autumn Nations Cup 2020: Galles-Italia, si chiude un anno difficile (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’autunno dell’ItalRugby si concluderà domani, sabato 5 dicembre, con fischio alle 17.45, quando i ragazzi di Franco Smith affronteranno il Galles nella finalina per il quinto posto. Un match tra due squadre in difficoltà in queste settimane e un match che chiuderà un 2020 difficile per gli azzurri della nuova gestione. Tolta la vittoria a tavolino con le Fiji, infatti, l’Italia è ancora alla ricerca di un successo quest’anno, mentre nel Sei Nazioni la striscia negativa si è allungata ancora, con la vittoria che manca dal 2015. Franco Smith ha rivoluzionato la squadra in questi mesi, ha introdotto tanti giocatori giovani, ma complice anche lo stop per Covid-19, ha faticato a far assorbire alla squadra la sua filosofia rugbistica e in campo si è ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’autunno dell’Italsi concluderà domani, sabato 5 dicembre, con fischio alle 17.45, quando i ragazzi di Franco Smith affronterilnella finalina per il quinto posto. Un match tra due squadre in difficoltà in queste settimane e un match cherà unper gli azzurri della nuova gestione. Tolta la vittoria a tavolino con le Fiji, infatti, l’è ancora alla ricerca di un successo quest’, mentre nel Sei Nazioni la striscia negativa si è allungata ancora, con la vittoria che manca dal 2015. Franco Smith ha rivoluzionato la squadra in questi mesi, ha introdotto tanti giocatori giovani, ma complice anche lo stop per Covid-19, ha faticato a far assorbire alla squadra la sua filosofia rugbistica e in campo si è ...

