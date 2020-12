Rossi-Breda | la particolarità che infiamma Ascoli-Pescara di Serie B

(Di venerdì 4 dicembre 2020). Prime volte.B. Tutti ingredienti piccanti ed esplosivi che, questa sera, animeranno il match del venerdì del torneo cadetto. Le due squadre, infatti, navigano in acque agitatissime nella seconda: i marchigiani sono diciassettesimi con cinque punti mentre gli abruzzesi occupano l’ultima posizione con un punto in meno rispetto ai rivali della serata. Risultati che, ovviamente, sono costati il posto a Valerio Bertotto e Massimo Oddo. Al posto dei due tecnici esonerati sono appena arrivati Delioe Roberto: a loro due, a partire da questa sera, è stato affidato il compito di risollevare le sorti (adesso catastrofiche) delle due società. Una sfida tra due mister appena arrivati sulle rispettive panchine: ...

Ascoli ( 3 – 5 – 1 – 1 ) Leali tra i pali; Spendlhofer, Avlonitis e Sini trio di centrali di difesa; Pucino ( ex ) e Sarzi Puttini sulle fasce; Gerbo, Buchel e Cavion a centrocampo; sulla trequarti Sa ...ASCOLI - Sarà la serata dei debutti in panchina per gli allenatori Rossi (Ascoli) e Breda (Pescara) che si affronteranno nell'anticipo al Del Duca. Delio Rossi dovrà fare a ...