Romulus, le anticipazioni della quinta e ultima puntata in onda il 4 dicembre (Di venerdì 4 dicembre 2020) Romulus, le anticipazioni della quinta puntata in onda il 4 dicembre Romulus è la serie prodotta da Sky, Cattleya e Groenlandia, con alla regia Matteo Rovere, Michele Alhaique ed Enrico Martale che racconta la mitologica nascita di Roma. Una storia fatta di guerra, fratellanza, passione, coraggio e paura. Ma quali sono le anticipazioni della quinta e ultima puntata, in onda venerdì 4 dicembre 2020 su Sky Atlantic e Sky Cinema? Tutto su Romulus: trama, cast, streaming Le anticipazioni Secondo le anticipazioni del nono episodio, Yemos si libera e fugge verso Gabi dove riabbraccia Wiros:

