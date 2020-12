Romina Power le sarà sempre grato: l’ha salvato da una vita d’inferno (Di venerdì 4 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Romina Power tempo fa ha salvato qualcuno da una vita difficile in cui, forse, avrebbe anche potuto morire: ecco dove si trova oggi. Romina Power è sempre stata una cantante che si è sempre impegnata per il sociale e soprattutto per la natura e gli animali: insomma, ha sempre cercato, per quanto possibile chiaramente, di Leggi su youmovies (Di venerdì 4 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.tempo fa haqualcuno da unadifficile in cui, forse, avrebbe anche potuto morire: ecco dove si trova oggi.stata una cantante che si èimpegnata per il sociale e soprattutto per la natura e gli animali: insomma, hacercato, per quanto possibile chiaramente, di

TaddyVino : Alexa, spiel Al Bano & Romina Power - Felicita - Ary1797 : RT @Radio105: 'Possa il nostro amore splendere per sempre.' #RominaPower #YleniaCarrisi #3dicembre #Radio105 - zichi1001 : Al Bano and Romina Power - Liberta - Modigliani - Radio105 : 'Possa il nostro amore splendere per sempre.' #RominaPower #YleniaCarrisi #3dicembre #Radio105 - SiculaMente_ : Quest'anno non potrò brindare a mezzanotte con Albano, Romina Power e Orietta Berti, come negli ultimi 40 anni. Un po’ di delusione c’è. -