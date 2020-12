Roma, urla e schiamazzi per…una festa di compleanno in casa: scatta la sanzione per 34 giovani (Di venerdì 4 dicembre 2020) festa di compleanno ai tempi del Covid. urla e schiamazzi provenienti da un appartamento in zona Piazza Bologna, poi la segnalazione ai Carabinieri. E in effetti, una volta giunti sul posto, i militari hanno appurato che nell’appartamento di circa 70 metri quadri era in corso una festa privata organizzata dagli studenti del programma Erasmus. E’ successo ieri sera verso le 23, quando i Carabinieri della Compagnia Roma Parioli sono intervenuti su segnalazione pervenuta al numero 112, che indicava rumori e schiamazzi provenienti da un appartamento di via Sambucuccio d’Alando, in zona piazza Bologna, situato al primo piano di un palazzo. Leggi anche: Roma, ‘Dovete mettere la mascherina’: e via con gli spintoni. Agente ferito e giovani ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 4 dicembre 2020)diai tempi del Covid.provenienti da un appartamento in zona Piazza Bologna, poi la segnalazione ai Carabinieri. E in effetti, una volta giunti sul posto, i militari hanno appurato che nell’appartamento di circa 70 metri quadri era in corso unaprivata organizzata dagli studenti del programma Erasmus. E’ successo ieri sera verso le 23, quando i Carabinieri della CompagniaParioli sono intervenuti su segnalazione pervenuta al numero 112, che indicava rumori eprovenienti da un appartamento di via Sambucuccio d’Alando, in zona piazza Bologna, situato al primo piano di un palazzo. Leggi anche:, ‘Dovete mettere la mascherina’: e via con gli spintoni. Agente ferito e...

Ultime Notizie dalla rete : Roma urla Tentano assalto in una villa all'ora di cena: scoperti, fuggono tra urla e spari RomaToday Roma, gli studenti occupano l'ex stazione Trastevere. E urlano: "Dai quartieri alle scuole, ci avete abbandonati"

I ragazzi si sono dati appuntamento a Porta Portese, per poi raggiungere l'enorme ex scalo, ad oggi abbandonato. La protesta contro la Dad: ...

Roma-Young Boys 3-1: Calafiori da urlo, che gol all'Olimpico!

La squadra di Fonseca si prende i tre punti decisivi per conquistare la qualificazione da prima del girone in Europa League. Oltre alla rete-gioiello del giovane talento, in gol anche Borja Mayoral e ...

