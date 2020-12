Roma | lo sfogo della libraia di Tor Bella Monaca | “Insultata da Federica Angeli”

Leggi su dire

(Di venerdì 4 dicembre 2020) ROMA – “Dileggiare e sminuire l’impegno di chi ogni giorno lavora nelle periferie non è accettabile da parte chi a quelle periferie è delegata. Ma è quello che ha fatto Federica Angeli, delegata della sindaca Raggi. In occasione di un evento contro la violenza di genere in una scuola di via Acquaroni, mi ha offesa davanti al dirigente scolastico, all’assessore alla Scuola e alla Cultura del VI Municipio e a due dei professori che mi avevano invitata, ma soprattutto davanti ai ragazzi e alle ragazze”. A raccontarlo all’agenzia Dire è Alessandra Laterza, proprietaria della libreria Booklet Le Torri a Tor Bella Monaca, dopo l’evento tenutosi all’Istituto comprensivo Via Acquaroni in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.