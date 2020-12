Roma, ‘Dovete mettere la mascherina’: e via con gli spintoni. Agente ferito e giovani sanzionati (Di venerdì 4 dicembre 2020) Distanziamento sociale, mascherine, no assembramenti. Lo sentiamo dire da mesi, eppure ieri pomeriggio alcuni ragazzi incuranti di tutte le misure per arginare la diffusione del virus hanno pensato bene di riunirsi nei pressi di un locale in viale Parioli. Tutti insieme vicini…vicini. E alcuni addirittura senza mascherina. E’ per questo che gli agenti del Gruppo Parioli della Polizia Locale sono intervenuti per riportare l’ordine. Ma i giovani ragazzi prima li hanno aggrediti verbalmente, poi hanno iniziato con gli spintoni. Nel parapiglia un Agente è rimasto ferito: per lui 10 giorni di prognosi. I ragazzi sono stati tutti identificati e sanzionati, ma sono in corso gli accertamenti sul giovane di circa 20 anni che avrebbe sferrato il colpo e ferito l’Agente. su ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 4 dicembre 2020) Distanziamento sociale, mascherine, no assembramenti. Lo sentiamo dire da mesi, eppure ieri pomeriggio alcuni ragazzi incuranti di tutte le misure per arginare la diffusione del virus hanno pensato bene di riunirsi nei pressi di un locale in viale Parioli. Tutti insieme vicini…vicini. E alcuni addirittura senza mascherina. E’ per questo che gli agenti del Gruppo Parioli della Polizia Locale sono intervenuti per riportare l’ordine. Ma iragazzi prima li hanno aggrediti verbalmente, poi hanno iniziato con gli. Nel parapiglia unè rimasto: per lui 10 giorni di prognosi. I ragazzi sono stati tutti identificati e, ma sono in corso gli accertamenti sul giovane di circa 20 anni che avrebbe sferrato il colpo el’. su ...

