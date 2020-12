Roberto Vicaretti: età, altezza, peso, origini e vita privata del giornalista di Rai Tre (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dopo aver condotto con successo il programma di approfondimento politico Agorà Estate, Roberto Vicaretti ha anche debuttato con l’esperta compare Francesca Romana Elisei nella trasmissione di Rai 3 Titolo V. Lo ricordiamo anche come presentatore di Studio 24. Conseguita la maturità al liceo classico, si è iscritto alla facoltà di Scienze della comunicazione presso l’Università degli studi di Perugia. Una volta raggiunta la laurea, Roberto Vicaretti ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Perugia e adesso è un giornalista professionista. È iscritto all’Ordine dell’Umbria dal 2008 e si è affermato come uno dei volti più noti del canale Rai News 24. Nel 2015 ha pubblicato il libro La certezza del dubbio: Pietro Ingrao raccontato da chi lo ha conosciuto. Nel 2020 è uscito Non c’è pace. Crisi ed ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dopo aver condotto con successo il programma di approfondimento politico Agorà Estate,ha anche debuttato con l’esperta compare Francesca Romana Elisei nella trasmissione di Rai 3 Titolo V. Lo ricordiamo anche come presentatore di Studio 24. Conseguita la maturità al liceo classico, si è iscritto alla facoltà di Scienze della comunicazione presso l’Università degli studi di Perugia. Una volta raggiunta la laurea,ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Perugia e adesso è unprofessionista. È iscritto all’Ordine dell’Umbria dal 2008 e si è affermato come uno dei volti più noti del canale Rai News 24. Nel 2015 ha pubblicato il libro La certezza del dubbio: Pietro Ingrao raccontato da chi lo ha conosciuto. Nel 2020 è uscito Non c’è pace. Crisi ed ...

