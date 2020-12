Roberto Giacobbo: età, altezza, peso, origine, la moglie collega, le 3 figlie (Di venerdì 4 dicembre 2020) Noto autore e conduttore televisivo, giornalista e scrittore. Roberto Giacobbo ha lavorato anche come presentatore radiofonico per Radio Dimensione Suono nel lontano 1984. In seguito dagli anni Novanta ha cominciato ad occuparsi sempre più assiduamente di trasmissioni televisive. Tra queste ricordiamo Voyager, in onda su Rai 2 dal 2003 al 2018, e Freedom – Oltre il confine dal 2018 (prima su Rete 4 e dall’anno seguente su Italia 1). Sapevate che una volta il presentatore ha dato una bella lezione a niente di meno che Pippo Baudo? Passeggiando per strada ha incontrato il simbolo del piccolo schermo e quest’ultimo non ha ricambiato il suo saluto. L’allora giovanissimo Roberto Giacobbo ha lasciato la mano di sua madre per rincorrerlo. Il celeberrimo volto della televisione allora si è scusato. Proprio per questo ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 4 dicembre 2020) Noto autore e conduttore televisivo, giornalista e scrittore.ha lavorato anche come presentatore radiofonico per Radio Dimensione Suono nel lontano 1984. In seguito dagli anni Novanta ha cominciato ad occuparsi sempre più assiduamente di trasmissioni televisive. Tra queste ricordiamo Voyager, in onda su Rai 2 dal 2003 al 2018, e Freedom – Oltre il confine dal 2018 (prima su Rete 4 e dall’anno seguente su Italia 1). Sapevate che una volta il presentatore ha dato una bella lezione a niente di meno che Pippo Baudo? Passeggiando per strada ha incontrato il simbolo del piccolo schermo e quest’ultimo non ha ricambiato il suo saluto. L’allora giovanissimoha lasciato la mano di sua madre per rincorrerlo. Il celeberrimo volto della televisione allora si è scusato. Proprio per questo ...

TvTalk_Rai : Sarà una grande puntata! Sabato ospiti di #tvtalk sono @PChiambretti, @mariacuffaro, Roberto Giacobbo, Filippo Roma… - mariacuffaro : RT @TvTalk_Rai: Sarà una grande puntata! Sabato ospiti di #tvtalk sono @PChiambretti, @mariacuffaro, Roberto Giacobbo, Filippo Roma di #lei… - jabbaTM : RT @biif: @jabbaTM @KappaVu Fra i 15 minuti( Roberto Giacobbo sceso sotto casa) e 3 mesi (ma forse più, ancora non si può calcolare) Non fa… - biif : @jabbaTM @KappaVu Fra i 15 minuti( Roberto Giacobbo sceso sotto casa) e 3 mesi (ma forse più, ancora non si può cal… - dariosci1 : RT @TvTalk_Rai: Sarà una grande puntata! Sabato ospiti di #tvtalk sono @PChiambretti, @mariacuffaro, Roberto Giacobbo, Filippo Roma di #lei… -