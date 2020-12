Rimarremo tutti senza carburante per 3 giorni. Le date decise (Di venerdì 4 dicembre 2020) E' in arrivo uno sciopero dei benzinai lungo tre giorni: da lunedì 14 dicembre sera fino alla mattina di giovedì 17. Ad annunciarlo le associazioni di categoria dei distributori di carburanti che sottolineano come "la decisione si è resa necessaria in conseguenza della inspiegabile indisponibilità del Governo a inserire le piccole e piccolissime imprese di gestione a cui sono affidati gli impianti, nel novero delle categorie che beneficiano dei provvedimenti di sostegno inseriti nei diversi Decreti Ristori". Resteranno chiusi per sciopero gli impianti di distribuzione carburanti, "sia in rete ordinaria sia su viabilità autostradale", come riportano in un comunicato congiunto le Organizzazioni di categoria, Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio. Critico il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, che dichiara: "Si tratta di ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 4 dicembre 2020) E' in arrivo uno sciopero dei benzinai lungo tre: da lunedì 14 dicembre sera fino alla mattina di giovedì 17. Ad annunciarlo le associazioni di categoria dei distributori di carburanti che sottolineano come "la decisione si è resa necessaria in conseguenza della inspiegabile indisponibilità del Governo a inserire le piccole e piccolissime imprese di gestione a cui sono affidati gli impianti, nel novero delle categorie che beneficiano dei provvedimenti di sostegno inseriti nei diversi Decreti Ristori". Resteranno chiusi per sciopero gli impianti di distribuzione carburanti, "sia in rete ordinaria sia su viabilità autostradale", come riportano in un comunicato congiunto le Organizzazioni di categoria, Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio. Critico il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, che dichiara: "Si tratta di ...

nuvolotti : io e il mio fidanzato tutti i giorni da agosto ci mandiamo buon giorno buonanotte cosa hai mangiato ti voglio tanto… - beuNIKY : Io lo so che rimarremo tutti fottuti e sarà Ellis!!! - Attyla91461568 : Lo so piccola. Dovranno morire tutti prima o poi. E rimarremo solo io e te. Non avrai altra scelta al di fuori di m… - TheVoic38396688 : @BattistaGaeta @salvoravida @stanzaselvaggia Tampone o no ..passeremo tutti il Natale e specie Capodanno con amici… - Paolabichi61 : @GiuseppeConteIT Io ho una micro azienda, siamo in 4, con la chiusura di tutti i ristoranti non so se arriverò a… -

Ultime Notizie dalla rete : Rimarremo tutti FI, BRUNETTA: TRANQUILLIZZO TUTTI, STIAMO E RIMARREMO ALL'OPPOSIZIONE 9 colonne Forte pioggia a Reggio Calabria, città allagata: questa sera Gli Sbronzi rimarranno chiusi

Reggio Calabria, la pizzeria Gli Sbronzi rimarrà chiusa questa sera “Questa sera rimarremo chiusi per ovvi motivi”. E’ questo il post che si legge sul profilo facebook della Pizzeria Gli Sbronzi di Re ...

Bekaert, rabbia e paura: "Così licenziano tutti"

Il campanello d’allarme dei sindacati sui 170 lavoratori in cassa integrazione: "L’ammortizzatore scade a marzo ma nessuno si muove" ...

Reggio Calabria, la pizzeria Gli Sbronzi rimarrà chiusa questa sera “Questa sera rimarremo chiusi per ovvi motivi”. E’ questo il post che si legge sul profilo facebook della Pizzeria Gli Sbronzi di Re ...Il campanello d’allarme dei sindacati sui 170 lavoratori in cassa integrazione: "L’ammortizzatore scade a marzo ma nessuno si muove" ...