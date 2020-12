Riforma MES, fronda M5S: la lettera ai vertici che spacca il Movimento (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempi decisamente duri per il Movimento 5 stelle da mesi ormai alle prese con un preoccupante calo di consensi e divisioni interne. Fatto sta che l’ascesa scintillante di Grillo & Company è solo un lontano ricordo e le spaccature – al netto dei tentativi di nasconderle – sono sempre più evidenti. A peggiorare il clima già teso ci si è messa anche la Riforma del Mes che per una bella fetta del Movimento è un vero e proprio belzebù. LA lettera DELLA DISCORDIA – 17 senatori e 52 deputati, di cui due membri del governo, hanno inviato una lettera a dir poco esplosiva ai vertici del M5s, per ribadire il loro no, indirizzata al capo politico Vito Crimi, al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, al ministro degli Esteri Luigi Di Maio e ai capigruppo di Camera e Senato Davide ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tempi decisamente duri per il Movimento 5 stelle da mesi ormai alle prese con un preoccupante calo di consensi e divisioni interne. Fatto sta che l’ascesa scintillante di Grillo & Company è solo un lontano ricordo e leture – al netto dei tentativi di nasconderle – sono sempre più evidenti. A peggiorare il clima già teso ci si è messa anche ladel Mes che per una bella fetta del Movimento è un vero e proprio belzebù. LADELLA DISCORDIA – 17 senatori e 52 deputati, di cui due membri del governo, hanno inviato unaa dir poco esplosiva aidel M5s, per ribadire il loro no, indirizzata al capo politico Vito Crimi, al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, al ministro degli Esteri Luigi Di Maio e ai capigruppo di Camera e Senato Davide ...

borghi_claudio : Ma @piersileri ma lei CHE NE SA di economia per dire queste cose sulla riforma del MES? E' un medico, come fa a giu… - borghi_claudio : @ClydeGianni No, ma votare la riforma significa preparare le condizioni per non avere scelta in futuro. Qui c'era l… - borghi_claudio : Ma se qualcuno di FI o M5S dovesse avere dei dubbi basta pensare ad una cosa: quello che vuole la Germania è un dan… - Mattia_Lz : RT @borghi_claudio: @RobertoBurioni Ok, posto come detto che non ci sia costrizione. In cambio vuole che provi a spiegarle perchè dobbiamo… - todorov_denis : RT @borghi_claudio: @RobertoBurioni Ok, posto come detto che non ci sia costrizione. In cambio vuole che provi a spiegarle perchè dobbiamo… -