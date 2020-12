Riccardo Fogli con un filo di voce ricorda sua madre | il profumo di miseria e la malattia Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Parla di lei ela chiama mammina e a Oggi è un altro giorno si commuove fino a non avere più). Durante la sua intervista torna tante volte indietro nel tempo e tutto si ricollega ai suoi genitori, alla, al padre.che lei diceva sempre che l’aveva fatto così bellino perché le piaceva quando cantava, suo padre invece pensava al lavoro, era l’operaio perfetto, quello che gli dicevano faceva, era importante il posto fisso, non gli piaceva cantasse. E’ poi passato il tempo epensa all’ultimo periodo, a suache aggiungevasu malattie e quando poi è arrivato l’Alzheimer è stato terribile. Un giorno la vide seduta e con le mani in movimento, era convinta di ...