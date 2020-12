Ricapitalizzare le PMI con gli investimenti alternativi | una soluzione possibile?

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 4 dicembre 2020) (a cura di Davide Manglaviti) Secondo Warren Buffett “Un buon investimento in un indice azionario può fornire rendimenti interessanti senza troppi sforzi”. Eppure, la maggioranza degli investitori istituzionali non sembra essere della stessa opinione e nell’ultimo decennio ha dimostrato un crescente interesse per gli. In periodi di forte crisi economica come quello che stiamo vivendo, le banche centrali abbassano i tassi di interesse per stimolare la crescita attraverso i canali di trasmissione della politica monetaria. Tuttavia, se tali misure espansive sono senza precedenti, come in questa pandemia, o sono prolungate nel tempo, come nel caso della crisi del 2008, possono verificarsi delle conseguenze indesiderate nei mercati finanziari, come per esempio un appiattimento della curva del rischio-rendimento che spinge gli ...