Riapertura delle scuole in Campania il 9 dicembre? La situazione per le elementari e le medie

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Lascuola in, in particolare di tutto il cicloe della prima classe, si concretizzerà il prossimo 9ovunque sul territorio governato da Vincenzo De Luca? Le notizie di questo venerdì 4sembrano andare nella direzione di un ritorno in classe per tantissimi studenti, ma con le opportune riflessioni del caso. Non pochi istituti in, in giornata, hanno cominciato ad inviare le loro circolari riferite proprio al ritorno in aula. Con riferimento all’Ordinanza della Regionen.93 del 28 novembre, diversi dirigenti scolastici hanno comunicato che a partire da metà della prossima settimana le lezioni in presenza ...